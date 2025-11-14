Ausstellung zu traditionellem Indigoblau aus Korea und Österreich in Jeonju

Photo : YONHAP News

Eine Ausstellung zur traditionellen Indigo-Färbekunst Koreas und Österreichs findet in Südkorea statt.Die Behörde für Nationales Erbe teilte am Montag mit, dass die Ausstellung „Dialog in Blau: Indigo von Korea und Österreich“ am Dienstag im Nationalen Zentrum für immaterielles Kulturerbe in Jeonju eröffnet werde.In Kooperation zwischen dem Zentrum, dem Koreanischen Kulturzentrum in Österreich und dem Färbemuseum Gutau werden dabei die Techniken zur Färbung von Jjokbit (Indigo) in Korea und Österreich und dessen Schönheit vorgestellt.Es werden die Geschichte des Indigo-Färbens in Korea, Dokumente dazu, Werkzeuge von Färbemeistern (Yeomsaekjang) und verschiedene damit verbundene Relikte zur Schau gestellt.Auch werden Kunsthandwerkgegenstände ausgestellt, die einen Einblick in die Geschichte des Blaudrucks in Österreich, dessen Werkzeuge und den Herstellungsprozess geben.