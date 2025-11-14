Foto von Lees Wahlsieg auf TIME-Liste der 100 besten Fotos des Jahres

Photo : YONHAP News

Ein Foto von Präsident Lee Jae Myung, kurz bevor sein Sieg bei der Präsidentenwahl feststand, ist von „TIME“ zu einem der 100 besten Fotos des Jahres gewählt worden.Das US-Magazin veröffentlichte am Sonntag (Ortszeit) die Liste der Top 100 Fotos des Jahres 2025.Darauf befindet sich auch eine Aufnahme, die Lee zeigt, wie er sich am 4. Juni als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei für eine Rede vor seinen Anhängern vorbereitet, während er auf das endgültige Ergebnis der Präsidentschaftswahl wartet.Gewählt wurde auch ein Foto, das die Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands zeigt, die sich für eine Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges Chinas am 3. September versammelten.Es war die erste Zusammenkunft der Staatsoberhäupter der drei Länder seit dem Kalten Krieg. Der damalige Auftritt von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erregte als sein Debüt auf der Bühne der multilateralen Diplomatie Aufmerksamkeit.