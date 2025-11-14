Kospi verliert wegen KI-Sorgen rund zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag wegen erneuter KI-Sorgen rund zwei Prozent verloren.Der Kospi gab um 1,84 Prozent auf 4.090,50 Zähler nach.Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap neue Sorgen, dass die Bewertungen von Aktien im KI-Bereich übertrieben sind.Der lokale Aktienmarkt geriet unter Verkaufsdruck angesichts erneuter Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von Investitionen US-amerikanischer Technologieunternehmen in KI. Auslöser hierfür war der enttäuschende Ausblick auf die KI-Margen von Broadcom und Oracle.Sorgen rund um eine KI-Blase seien aufgekommen, gleich nachdem die für den Markt günstigen Ergebnisse der Zinssitzung des Offenmarktausschusses der Fed verdaut gewesen seien, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.