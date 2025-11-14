Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi verliert wegen KI-Sorgen rund zwei Prozent

Write: 2025-12-15 16:11:30Update: 2025-12-15 16:17:52

Kospi verliert wegen KI-Sorgen rund zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag wegen erneuter KI-Sorgen rund zwei Prozent verloren.

Der Kospi gab um 1,84 Prozent auf 4.090,50 Zähler nach.

Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap neue Sorgen, dass die Bewertungen von Aktien im KI-Bereich übertrieben sind.

Der lokale Aktienmarkt geriet unter Verkaufsdruck angesichts erneuter Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von Investitionen US-amerikanischer Technologieunternehmen in KI. Auslöser hierfür war der enttäuschende Ausblick auf die KI-Margen von Broadcom und Oracle.

Sorgen rund um eine KI-Blase seien aufgekommen, gleich nachdem die für den Markt günstigen Ergebnisse der Zinssitzung des Offenmarktausschusses der Fed verdaut gewesen seien, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >