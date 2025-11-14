Kospi verliert wegen KI-Sorgen rund zwei Prozent

Der Leitindex Kospi hat am Montag wegen erneuter KI-Sorgen rund zwei Prozent verloren.
Der Kospi gab um 1,84 Prozent auf 4.090,50 Zähler nach.
Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap neue Sorgen, dass die Bewertungen von Aktien im KI-Bereich übertrieben sind.
Der lokale Aktienmarkt geriet unter Verkaufsdruck angesichts erneuter Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von Investitionen US-amerikanischer Technologieunternehmen in KI. Auslöser hierfür war der enttäuschende Ausblick auf die KI-Margen von Broadcom und Oracle.
Sorgen rund um eine KI-Blase seien aufgekommen, gleich nachdem die für den Markt günstigen Ergebnisse der Zinssitzung des Offenmarktausschusses der Fed verdaut gewesen seien, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.