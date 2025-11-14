Nationaler Sicherheitsberater reist in die USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac ist am Dienstagmorgen nach Washington aufgebrochen, um Folgemaßnahmen nach dem letzten Korea-USA-Gipfel zu erörtern.Bei hochrangigen Gesprächen sollen Einzelheiten zur Umsetzung des Gemeinsamen Informationsblattes besprochen werden.Wi wird voraussichtlich um die Kooperation für reibungslose Arbeitsgespräche bitten. Erwartet wird außerdem, dass er bei einigen zentralen Themen selbst die Initiative ergreifen wird.Südkorea und die USA beraten zurzeit auf Arbeitsebene über die Umsetzung von Vereinbarungen, die beim bilateralen Gipfel im Oktober und anschließenden Verhandlungen getroffen wurden. Dabei geht es um die Themen Atom-U-Boote, Schiffbau und Atomkraft.Von Interesse ist zudem, ob sich hinsichtlich möglicher Gespräche mit Nordkorea neue Ansätze ergeben.