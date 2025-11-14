Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Nationaler Sicherheitsberater reist in die USA

Write: 2025-12-16 10:05:59Update: 2025-12-16 10:15:37

Nationaler Sicherheitsberater reist in die USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac ist am Dienstagmorgen nach Washington aufgebrochen, um Folgemaßnahmen nach dem letzten Korea-USA-Gipfel zu erörtern. 

Bei hochrangigen Gesprächen sollen Einzelheiten zur Umsetzung des Gemeinsamen Informationsblattes besprochen werden. 

Wi wird voraussichtlich um die Kooperation für reibungslose Arbeitsgespräche bitten. Erwartet wird außerdem, dass er bei einigen zentralen Themen selbst die Initiative ergreifen wird. 
 
Südkorea und die USA beraten zurzeit auf Arbeitsebene über die Umsetzung von Vereinbarungen, die beim bilateralen Gipfel im Oktober und anschließenden Verhandlungen getroffen wurden. Dabei geht es um die Themen Atom-U-Boote, Schiffbau und Atomkraft. 

Von Interesse ist zudem, ob sich hinsichtlich möglicher Gespräche mit Nordkorea neue Ansätze ergeben.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >