„New York Times Magazine“: Lee Byung-hun unter zehn besten Schauspielern des Jahres

Photo : YONHAP News

Lee Byung-hun ist vom „New York Times Magazine“ zu einem der zehn herausragenden Schauspieler des Jahres 2025 gewählt worden.Das Magazin veröffentlichte eine Liste sowie Interviews mit den ausgewählten Schauspielerinnen und Schauspielern.Neben Lee, der die Hauptrolle im Film „No Other Choice“ spielte, stehen auch Liam Neeson aus „The Naked Gun“ und Kirsten Dunst aus „Roofman“ auf der Liste.Die „New York Times“ hatte sich vor kurzem bereits lobend über die Schauspielkunst des koreanischen Stars in „No Other Choice“ geäußert.Lee wurde für seine Rolle in der Produktion als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical bei den Golden Globe Awards 2026 nominiert.