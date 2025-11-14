Südkorea und USA halten erstes regelmäßiges Treffen zu Nordkorea-Politik ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten erstmals ein regelmäßiges Treffen zur Koordinierung ihrer Nordkorea-Politik ab.Laut dem südkoreanischen Außenministerium findet die Besprechung am Dienstag an seinem Sitz in Seoul statt. Zu den Teilnehmern zählen der Leiter des Büros für Strategie und Information, Jeong Yeon-doo, und der kommissarische US-Botschafter Kevin Kim.Es wird erwartet, dass das Treffen der allgemeinen Koordinierung der Ausrichtung der Nordkorea-Politik beider Länder dienen wird.Im November veröffentlichten beide Länder ein Gemeinsames Informationsblatt. Darin heißt es, dass beide Staatschefs eine enge Koordinierung der Politik gegenüber Nordkorea vereinbart hätten. Für Folgemaßnahmen würden die Beratungen daher fortgesetzt.Das Vereinigungsministerium wird nach eigenen Angaben keine Vertreter zum ersten Treffen schicken. Für Südkorea werden daher voraussichtlich nur Beamte des Außenministeriums daran teilnehmen.