An Se-young von Badminton-Weltverband zu Spielerin des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

An Se-young ist von der Badminton World Federation (BWF) das dritte Jahr in Folge als Spielerin des Jahres ausgezeichnet worden.Bei den BWF Gala Awards am Montag im chinesischen Hangzhou ehrte der Weltverband die koreanische Badmintonspielerin als Einzelspielerin des Jahres. Die Weltranglistenerste setzte sich gegen die Chinesinnen Wang Zhiyi (Platz zwei) und Chen Yufei (Platz fünf) sowie die Japanerin Akane Yamaguchi (Platz drei) durch.Nach ihrem Sieg bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou war An im Jahr 2023 zum ersten Mal „Spielerin des Jahres“ geworden. Auch letztes Jahr, als sie Einzelgold bei den Olympischen Spielen in Paris geholt hatte, bekam sie diese Auszeichnung.Die 23-Jährige wurde zudem in der Abstimmung durch Spielerkolleginnen und -kollegen zur Spielerin des Jahres gekürt.Diese Auszeichnung wurde letztes Jahr erstmals vergeben und ging auch damals schon an sie.