Vereinigungsministerium: Ära anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen zu Ende gegangen

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat Gesetzesänderungen begrüßt, nach denen die Polizei nun mehr Handhabe hat, um das Verschicken von Flugblättern nach Nordkorea zu unterbinden.Die jüngsten Änderungen des Gesetzes zur Luftfahrtsicherheit und des Gesetzes über die Pflichterfüllung von Polizeibeamten erschwerten die Verteilung von anti-nordkoreanischen Flugblättern im Grenzgebiet. Die Ära der Verteilung von Flugblättern in Richtung Nordkorea ende damit faktisch, sagte Ministeriumssprecher Yoon Min-ho am Montag.Nach dem am 2. Dezember vom Parlament gebilligten, überarbeiteten Gesetz zur Luftfahrtsicherheit ist der Flug unbemannter Luftfahrzeuge im Grenzgebiet unabhängig von deren Gewicht verboten. Das am Montag verabschiedete Gesetz zu Polizeibeamten ermöglicht ihnen, Handlungen wie Verstöße gegen das Gesetz zur Luftfahrtsicherheit in den Grenzregionen zu blockieren.Die Regierungspartei hatte die Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, nachdem ein Gesetz für ein grundsätzliches Verbot anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen als verfassungswidrig eingestuft worden war.Das Ministerium hoffe, dass diese Gesetzesänderungen zusammen mit den Maßnahmen der Regierung zum Vertrauensaufbau zwischen Süd und Nord als Ausgangspunkt für die Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen und die friedliche Koexistenz dienen würden, sagte der Sprecher weiter.