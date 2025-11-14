Umfrage von KBS World Radio: „APT.” von Rosé ist Song des Jahres

Photo : YONHAP News

„APT.“ von Rosé und Bruno Mars ist in einer Umfrage von KBS World Radio zum Song des Jahres gewählt worden.Das Lied kam in vielen Ländern wegen seines besonderen Charmes gut an. Es handele sich um eine erfolgreiche Verschmelzung koreanischer Kulturelemente, mit der die Grenzen zwischen K-Pop und Popmusik auf besonders natürliche Weise überschritten worden seien.Zum Sänger des Jahres wurden G-Dragon und BOYNETXDOOR gemeinsam gewählt.Die Jahresend-Umfrage zum K-Pop wurde vom 17. November bis 4. Dezember auf der Website und der mobilen App von KBS World Radio durchgeführt. Es gab 4.740 Teilnehmende aus 114 Ländern.Auf Grundlage der Umfrageergebnisse wird eine Sondersendung produziert. Beginnend mit der englischsprachigen Version am 26. Dezember wird sie bis zum 28. Dezember in elf Sprachen ausgestrahlt. Hyojung, Mitglied der Girlgroup Oh My Girl, wird durch die koreanische Sendung führen.