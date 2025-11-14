Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Umfrage von KBS World Radio: „APT.” von Rosé ist Song des Jahres

Write: 2025-12-16 12:56:42Update: 2025-12-16 14:57:20

Umfrage von KBS World Radio: „APT.” von Rosé ist Song des Jahres

Photo : YONHAP News

„APT.“ von Rosé und Bruno Mars ist in einer Umfrage von KBS World Radio zum Song des Jahres gewählt worden. 

Das Lied kam in vielen Ländern wegen seines besonderen Charmes gut an. Es handele sich um eine erfolgreiche Verschmelzung koreanischer Kulturelemente, mit der die Grenzen zwischen K-Pop und Popmusik auf besonders natürliche Weise überschritten worden seien.  

Zum Sänger des Jahres wurden G-Dragon und BOYNETXDOOR gemeinsam gewählt.

Die Jahresend-Umfrage zum K-Pop wurde vom 17. November bis 4. Dezember auf der Website und der mobilen App von KBS World Radio durchgeführt. Es gab 4.740 Teilnehmende aus 114 Ländern. 

Auf Grundlage der Umfrageergebnisse wird eine Sondersendung produziert. Beginnend mit der englischsprachigen Version am 26. Dezember wird sie bis zum 28. Dezember in elf Sprachen ausgestrahlt. Hyojung, Mitglied der Girlgroup Oh My Girl, wird durch die koreanische Sendung führen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >