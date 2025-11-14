Politik Audioguide auf Koreanisch im Schloss Sanssouci verfügbar

Im Schloss Sanssouci in Potsdam können Besucher nun auch eine Audioführung auf Koreanisch machen.



Laut dem Koreanischen Kulturzentrum in Deutschland wird dort seit dem gestrigen Montag (Ortszeit) ein koreanischer Audioguide angeboten.



Enthalten sind darin Informationen und Hintergrundgeschichten in koreanischer Sprache zu zwölf Innenräumen des Schlosses, einschließlich der Galerie sowie des Arbeits- und Schlafzimmers des Königs.



Das Schloss Sanssouci ist als Drehort der letztes Jahr ausgestrahlten Fernsehserie „Queen of Tears“ in Südkorea weit bekannt geworden. Dies führte zu einem deutlichen Zuwachs der koreanischen Besucher.



In Deutschland war im Geburtshaus von Johann Wolfgang von Goethe im vergangenen Jahr eine Audioführung auf Koreanisch eingeführt worden. Koreanisch war damit die zweite Fremdsprache nach Englisch.



Seit August dieses Jahres gibt es auch in der Gemäldegalerie in Berlin einen koreanischen Audioguide, dies ist der erste Audioguide in einer asiatischen Sprache in dem Museum.