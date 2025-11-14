Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee fordert Solidarität gegen wirtschaftliche Polarisierung

Write: 2025-12-16 14:03:07Update: 2025-12-16 15:03:54

Präsident Lee fordert Solidarität gegen wirtschaftliche Polarisierung

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Notwendigkeit unterstrichen, gesellschaftliche Polarisierung zu verringern.

Hierfür müsse im Wirtschaftsbereich ein Ökosystem geschaffen werden, das die soziale Solidarität und Kooperation fördere, sagte Lee in einer Kabinettssitzung am Dienstag in Sejong. 

Das Problem der Polarisierung erstrecke sich auf alle Bereiche, darunter Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Insbesondere im Wirtschaftsbereich habe die Polarisierung zugenommen, warnte er. Er forderte einen Paradigmenwechsel in der Politik hin zu einem fairen und nachhaltigen Wachstum.

Der Staatschef ordnete zugleich an, Möglichkeiten zur Belebung der Sozialwirtschaft in verschiedenen Bereichen, darunter Bildung, Betreuung, medizinische Versorgung und Wohnen, zu erforschen. 

Außerdem forderte er, politische Maßnahmen mit höherem Tempo umzusetzen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >