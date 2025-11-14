Nordkorea feiert Fertigstellung lokaler Fabriken

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind lokale Fabriken an mehreren Orten gleichzeitig fertiggestellt worden.Der Bau dieser Fabriken erfolgte gemäß der von Machthaber Kim Jong-un mit besonderem Interesse verfolgten „20×10 Politik der regionalen Entwicklung“, nach der jährlich in 20 Landkreisen moderne Fabriken entstehen sollen.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass am Montag in fünf Gebieten die Fertigstellung des Fabrikbaus gefeiert worden sei.Kim nahm an der Feier zur Fertigstellung einer Fabrik und eines Dienstleistungszentrums im Landkreis Kandong am Stadtrand von Pjöngjang teil.Das Projekt für große Fortschritte in den Regionen und für Wohlstand und Zivilisation für das Volk sei eine heilige Aufgabe, die die Partei konsequent und unerschütterlich vorantreiben müsse, sagte der Machthaber.Nordkorea will offenbar vor dem neunten Parteikongress Anfang nächsten Jahres die Politik zur lokalen Selbstständigkeit als wichtige Errungenschaft in den Vordergrund stellen und dies als Mittel für den internen Zusammenhalt nutzen.