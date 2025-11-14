Hyundai Motor will 40.000 Arbeitsplätze im US-Bundesstaat Georgia schaffen

Photo : YONHAP News

Der CEO von Hyundai Motor Company, José Muñoz, hat die Investitionspläne des Konzerns in den USA bekräftigt.Die entsprechende Äußerung machte er während seines Besuchs im Bundesstaat Georgia nach den Massenfestnahmen koreanischer Arbeiter im September.In einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der lokalen Zeitung „Atlanta Business Chronicle“ sagte er, das Unternehmen werde wie versprochen in den nächsten vier Jahren 26 Milliarden Dollar investieren.Das Unternehmen treibe seine Bemühungen voran, um die Produktivität der Fabrik in Georgia zu maximieren. Es werde weiter Mitarbeiter einstellen, bis die maximale Produktionsmenge erreicht sei. Es werde 40.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in Georgia schaffen, erklärte der Unternehmer.Die US-Einwanderungsbehörde hatte am 4. September über 300 koreanische Arbeiter bei einer Razzia auf der Baustelle für ein gemeinsames Batteriewerk von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution in Georgia festgenommen. Sie konnten später nach diplomatischen Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA freigelassen werden.