Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Pioniere werden nach russischen Angaben voraussichtlich im kommenden Frühling wieder in der russischen Region Kursk eingesetzt.Wie das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag berichtete, habe der Gouverneur von Kursk, Alexander Chinstein, kürzlich in sozialen Medien geschrieben, dass eine nordkoreanische Pioniereinheit anscheinend in wenigen Monaten zurückkehren werde. Sie habe bei den Minenräumarbeiten an der Grenze unschätzbare Hilfe geleistet.Die Wiederbelebung der Grenzregion sei ohne Hilfe nordkoreanischer Pioniere unmöglich. Im Frühling würden die Arbeiten zur Wiederherstellung des Landes Kursk fortgesetzt, hieß es weiter.Nordkoreanische Pioniere hatten seit Herbst dieses Jahres gemeinsam mit russischen Soldaten groß angelegte Minenräumoperationen in Kursk durchgeführt.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte zuvor am Freitag die Rückkehr des 528. Pionierregiments von deren Einsatz in Russland begrüßt.