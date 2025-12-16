Kospi verliert über zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag über zwei Prozent verloren.Erneut lasteten Sorgen über den KI-Sektor auf den Kursen.Der Kospi gab um 2,24 Prozent auf 3.999,13 Zähler nach. Erstmals seit mehr als einer Woche ist das Börsenbarometer damit wieder unter die Marke von 4.000 Zählern gefallen.Eine Herabstufung des Investment-Ausblicks für einige große Tech-Unternehmen, gepaart mit anhaltenden Sorgen über die Rentabilität des KI-Sektors, habe die Marktvolatilität erhöht, sagte Lee Kyoung-min, Analyst bei Daishin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.