Nationaler Sicherheitsberater will in USA gesondertes Abkommen über Atom-U-Boote ansprechen

Photo : YONHAP News

Südkorea könnte laut seinem nationalen Sicherheitsberater Wi Sung-lac ein separates Abkommen mit den USA anstreben, um atomgetriebene U-Boote zu bauen.Die entsprechende Äußerung machte Wi am Dienstag (Ortszeit) nach seiner Ankunft in Washington Reportern gegenüber.Australien sei gemäß Section 91 des US-Atomenergiegesetzes eine Ausnahme gewährt worden. Diese erfordere eine gesonderte bilaterale Vereinbarung. Da auch Südkorea dies benötigen könne, werde er die Möglichkeit erörtern, sagte Wi.Australien wird von den USA bei der Anschaffung von Atom-U-Booten unterstützt. Section 91 des US-Atomenergiegesetzes erlaubt die Weitergabe von nuklearen Materialien für militärische Zwecke mit Genehmigung des Präsidenten. Auf der Grundlage dieser Bestimmung unterzeichnete Australien ein separates Abkommen mit den USA und umging die Hemmnisse für die Beschaffung von Atom-U-Booten nach ihrem bilateralen Nuklearabkommen.Wis Äußerungen signalisieren offenbar die Absicht, ein ähnliches Abkommen mit Washington anzustreben. Denn das aktuell gültige Nuklearabkommen mit Washington verbietet Südkorea die militärische Nutzung von Nuklearmaterialien.Während seines Besuchs in Washington bis Donnerstag wird Wi mit US-Außenminister Marco Rubio und Energieminister Chris Wright zusammentreffen.