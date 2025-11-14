Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

“No Other Choice” auf Oscar-Shortlist für besten internationalen Film

Write: 2025-12-17 10:23:57Update: 2025-12-17 14:21:28

“No Other Choice” auf Oscar-Shortlist für besten internationalen Film

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „No Other Choice“ hat es in die Oscar-Vorrunde geschafft. 

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) die Shortlists in zwölf Kategorien für die Academy Awards 2026. 

„No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook wurde auf die Shortlist von 15 Filmen für den Preis für den besten internationalen Film gesetzt. 86 Länder oder Gebiete hatten sich in dieser Kategorie beworben. 

Der japanische Film „Kokuho“ des koreanischstämmigen Regisseurs Lee Sang-il schaffte es ebenfalls in die Vorauswahl. 

„Golden“, ein Song aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, wurde auf die Shortlist für den Oscar für den besten Song gesetzt.

Die endgültigen Nominierungslisten werden am 22. Januar bekannt gemacht. Die Preisverleihung ist für den 15. März vorgesehen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >