Korea Grand Sale 2026 eröffnet

Photo : YONHAP News

Korea Grand Sale, ein repräsentatives Einkaufs- und Tourismusfestival Südkoreas, ist am Mittwoch eröffnet worden.Südkorea veranstaltet das Festival seit 2011, um mehr ausländische Touristen ins Land zu locken und diese zum Kauf von Produkten zu bewegen.Das Festival wird vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie dem Visit Korea Committee gemeinsam veranstaltet. Private Unternehmen bieten verschiedene Rabatte an.An der diesjährigen Veranstaltung beteiligt sich eine Rekordzahl von etwa 1.750 Unternehmen.Der Festivalzeitraum wurde von bisher 45 Tagen auf 68 Tage verlängert, damit noch mehr ausländische Besucher das Festival genießen können.In diesem Jahr gibt es außerdem verschiedene Erlebnisprogramme. Beispielsweise können koreanische Gerichte zubereitet werden oder K-Pop-Choreografien gelernt werden.