Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Nordkoreas Machthaber besucht zum Todestag Mausoleum des Vaters

Write: 2025-12-17 11:59:24Update: 2025-12-17 14:22:25

Nordkoreas Machthaber besucht zum Todestag Mausoleum des Vaters

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Mittwoch zum 14. Todestag seines Vaters Kim Jong-il dessen Mausoleum besucht. 

Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA suchte Kim gegen Mitternacht den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang auf.
 
Begleitet wurde er von Funktionären der Arbeiterpartei und des Verteidigungsministeriums sowie Kommandeuren der Koreanischen Volksarmee. 

Der Nachrichtenagentur zufolge zollten Kim und seine Begleiter vor den Statuen der beiden verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il Respekt. 

Kim Jong-il starb am 17. Dezember 2011. 

Kim Jong-un hat jedes Jahr, bis auf 2022, um den Todestag seines Vaters den Kumsunsan-Palast besucht.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >