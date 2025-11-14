Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wissenschaft

Start privater Weltraumrakete Südkoreas steht bevor

Write: 2025-12-17 12:27:35Update: 2025-12-17 14:33:50

Start privater Weltraumrakete Südkoreas steht bevor

Photo : YONHAP News

Der erste kommerzielle Start einer privaten Weltraumrakete aus Südkorea steht kurz bevor. 

Das Raketenunternehmen Innospace wird am Donnerstag um 3.45 Uhr koreanischer Zeit (Mittwoch 15.45 Uhr Ortszeit) die Rakete Hanbit-Nano vom Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien starten lassen.

Acht Nutzlasten, darunter fünf Kleinsatelliten Brasiliens und Indiens, sollen in eine Höhe von 300 Kilometern befördert werden. Ihr Gewicht beträgt 18 Kilogramm. 

Die Trägerrakete wurde am Montagvormittag Ortszeit zur Startrampe gebracht. 

Innospace wird als erstes privates Unternehmen in Südkorea für seine Kunden Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen.

Die Hanbit-Nano ist eine zweistufige Trägerrakete, sie ist 21,8 Meter lang und hat einen Durchmesser von 1,4 Metern. Sie kann bis zu 90 Kilogramm schwere Nutzlasten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe befördern. 

Innospace wird den Startvorgang auf YouTube live streamen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >