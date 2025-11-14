Start privater Weltraumrakete Südkoreas steht bevor

Photo : YONHAP News

Der erste kommerzielle Start einer privaten Weltraumrakete aus Südkorea steht kurz bevor.Das Raketenunternehmen Innospace wird am Donnerstag um 3.45 Uhr koreanischer Zeit (Mittwoch 15.45 Uhr Ortszeit) die Rakete Hanbit-Nano vom Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien starten lassen.Acht Nutzlasten, darunter fünf Kleinsatelliten Brasiliens und Indiens, sollen in eine Höhe von 300 Kilometern befördert werden. Ihr Gewicht beträgt 18 Kilogramm.Die Trägerrakete wurde am Montagvormittag Ortszeit zur Startrampe gebracht.Innospace wird als erstes privates Unternehmen in Südkorea für seine Kunden Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen.Die Hanbit-Nano ist eine zweistufige Trägerrakete, sie ist 21,8 Meter lang und hat einen Durchmesser von 1,4 Metern. Sie kann bis zu 90 Kilogramm schwere Nutzlasten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe befördern.Innospace wird den Startvorgang auf YouTube live streamen.