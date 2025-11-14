Erstes Gerichtsurteil im Fall Yoon Suk Yeol wird am 16. Januar gefällt

Photo : YONHAP News

Das erste Gerichtsurteil im Fall des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol wird voraussichtlich am 16. Januar gefällt.In einer Verhandlung wegen gewaltsamen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gab das zuständige Richtergremium am Bezirksgericht Seoul Zentral am Dienstag bekannt, es rechne mit einer Urteilsverkündung am 16. Januar nächsten Jahres.Dies wird die erste Entscheidung in den Prozessen gegen den abgesetzten Präsidenten im Zusammenhang mit der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember letzten Jahres sein.Yoon steht im Verdacht, im Januar Mitarbeiter des präsidialen Sicherheitsdienstes mobilisiert zu haben, um die Vollstreckung des Gerichtsbeschlusses zu seiner Festnahme zu verhindern.Yoon protestierte gegen den genannten Termin und forderte, dass die Urteilsverkündung in der Angelegenheit erst nach der im Gerichtsverfahren wegen Hochverrat erfolgen sollte.Er argumentierte, dass die Entscheidung anders ausfallen könnte, sollte er vom Vorwurf des Hochverrats freigesprochen werden. Das Richtergremium gab der Forderung jedoch nicht statt.