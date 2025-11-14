Won-Dollar-Wechselkurs auf Acht-Monats-Hoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs hat am Mittwoch die Marke von 1.480 Won pro Dollar durchbrochen.Am Devisenmarkt in Seoul kostete ein US-Dollar um 11.08 Uhr 1.482,3 Won. Dies entspricht dem höchsten Stand seit dem 9. April. Damals kostete ein US-Dollar 1.487,6 Won.Ein Grund sind massive Aktienverkäufe ausländischer Anleger an der südkoreanischen Börse. Sie tätigten am Mittwoch Nettoverkäufe im Wert von fast 300 Milliarden Won (200 Millionen Dollar).Der US Dollar Index, der den Wert des US-Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen anzeigt, stieg von 98,172 um 10.23 Uhr auf 98,300 um 11.17 Uhr.Wie verlautete, hätten die Devisenbehörden den mit der nationalen Rentenkasse NPS abgeschlossenen Devisenswap jüngst tatsächlich aktiviert. Wann und in welchem Umfang dies geschah, wurde jedoch nicht bekannt.