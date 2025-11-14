Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Zentralbank rechnet für 2026 mit 2,1 Prozent Inflation

Write: 2025-12-17 14:21:24Update: 2025-12-17 15:17:27

Zentralbank rechnet für 2026 mit 2,1 Prozent Inflation

Photo : YONHAP News

Die Zentralbank rechnet mit einem Anstieg der Verbraucherpreise im kommenden Jahr von etwa 2,1 Prozent.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht geht die Bank of Korea davon aus, dass sich die Inflation im kommenden Jahr allmählich stabilisieren wird. 

Es gebe jedoch weiterhin zwei Unsicherheitsfaktoren, das Wetter und den Wechselkurs. 

Laut der Notenbank lag die Teuerungsrate im Oktober und im November bei 2,4 Prozent. Damit wurde ein stärkerer Preisanstieg als im September (2,1 Prozent) verbucht.

Laut der Organisation ist ein drastischer Preisanstieg bei Agar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten aufgrund schwieriger Wetterverhältnisse in letzter Zeit die Hauptursache für Preisinstabilität.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >