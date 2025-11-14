Zum Menü Zum Inhalt

Nationales

2024 nahmen so viele Südkoreaner Elternurlaub wie nie

2025-12-17

Photo : KBS News

Eine Rekordzahl von über 200.000 Menschen hat letztes Jahr in Südkorea Elternzeit genommen. 

Die Quote der Inanspruchnahme der Elternzeit bei Vätern übertraf erstmals zehn Prozent. 

Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch nahmen insgesamt 206.226 Mütter oder Väter im vergangenen Jahr Elternurlaub. Das sind 4,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 

Daran machten Mütter 70,8 Prozent Anteil aus, während 29,2 Prozent auf Väter entfielen. Die Zahl der in Elternzeit befindlichen Väter wuchs um 18,3 Prozent zum Vorjahr auf 60.117. Währenddessen sank die entsprechende Zahl der Mütter um 0,9 Prozent auf 146.109. 

Nach Unternehmensgröße betrachtet, waren Angestellte von Großunternehmen in der Mehrheit. 

Der Anteil derjenigen, bei denen beide Elternteile in Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern beschäftigt sind, betrug 67,9 Prozent bei Vätern und 57,7 Prozent bei Müttern.
