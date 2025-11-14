Südkoreas Militär informierte Nordkorea vorab über Schießübung nahe Seegrenze

Photo : YONHAP News

Südkoreas Militär hat Nordkorea im Voraus über eine Schießübung benachrichtigt, die am Dienstag nahe der Nördlichen Grenzlinie im Westmeer abgehalten wurde.Bei der Übung der Marineinfanterie am Dienstagnachmittag wurden K9-Panzerhaubitzen eingesetzt, mit denen etwa 100 Schüsse abgefeuert wurden. Wie verlautete, habe das Militär Nordkorea über das UN-Kommando im Voraus darüber in Kenntnis gesetzt.Das Militär hatte auch im Vorfeld der Mitte November abgehaltenen Übung Hoguk Nordkorea rechtzeitig informiert.Das Verteidigungsministerium erinnerte aus diesem Anlass an die Ankündigung des Militärs, vor Übungen im Einsatzgebiet der Fronttruppen Nordkorea zu benachrichtigen. Damit sollten zufällige Zusammenstöße zwischen Süd- und Nordkorea vermieden und militärische Spannungen abgebaut werden. Diese Bemühungen würden fortgesetzt, hieß es.