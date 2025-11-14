Umfrage: Fast 80 Prozent der Angestellten in Korea befürworten 4,5-Tage-Woche

Photo : YONHAP News

Etwa acht von zehn Angestellten in Südkorea sprechen sich laut Umfrageergebnissen für die Einführung der 4,5-Tage-Woche aus.Wie die soziale Plattform für Angestellte, Blind, am Mittwoch mitteilte, hätten 78 Prozent der Befragten die Maßnahme befürwortet. Befragt wurden im Zeitraum vom 27. November bis 7. Dezember 16.920 Angestellte in Korea.Lediglich 14 Prozent sprachen sich dagegen aus.Je länger die Dauer der Beschäftigung war, desto größer war der Anteil der Befürworter. Bei einer Dauer ab 14 Jahren erreichte der Anteil der Befürworter der 4,5-Tage-Woche 81 Prozent. Bei einer Dauer zwischen neun und 14 Jahren waren es 80 Prozent.5.398 Menschen, die bereits die 4,5-Tage-Woche erlebten, wurden nach Veränderungen bei der Produktivität befragt. 52 Prozent antworteten, dass sich die Produktivität verglichen mit der Zeit davor verbessert habe.37 Prozent stellten keine Veränderung fest. Elf Prozent berichteten über einen Rückgang der Produktivität.