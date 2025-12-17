Zum Menü Zum Inhalt

Kospi legt um fast 1,5 Prozent zu

Write: 2025-12-17 16:57:03

Kospi legt um fast 1,5 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch um fast 1,5 Prozent zugelegt.

Das Börsenbarometer stieg um 1,43 Prozent auf 4.056,41 Zähler.

Der Anstieg des KOSPI wurde von Samsung Electronics und SK hynix angeführt. Ohne ihre Kursanstiege wäre der KOSPI schwach geblieben, sagte Lee Kyoung-min, Analyst bei Daishin Securities, gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.

Lee warnte außerdem davor, dass die kurzfristige Volatilität aufgrund anhaltender Wechselkursrisiken und fortgesetzter Verkäufe durch ausländische Investoren zunehmen könnte.
