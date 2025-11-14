US-Außenministerium macht Gespräche mit Korea bekannt - auch Kernenergie ein Thema

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat kürzlich geführte Gespräche mit Südkorea publik gemacht.Dabei sei auch die Kernenergie ein Thema gewesen, teilte Jacob Helberg, Abteilungsleiter für wirtschaftliche Angelegenheiten, vor der Presse mit.Am Vortag des Pax Silica Summit sei der südkoreanische Ansprechpartner mehrmals kontaktiert worden. Bei dem bilateralen Dialog sei auch die Energiefrage angesprochen worden, hieß es.Der Pax Silica Summit fand am Freitag (Ortszeit) der Vorwoche in Washington statt.Der Inhalt bilateraler Gespräche bleibe vertraulich. Die USA unternähmen aber größtmögliche Bemühungen, um Südkorea in der Frage der Deckung seines Energiebedarfs zu helfen. Es würden aktiv Wege zur Unterstützung in verschiedenen Bereichen geprüft. Neben Kernenergie betreffe dies auch andere Energiequellen, darunter Erdgas, sagte Helberg weiter.