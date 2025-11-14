Einweg-Plastikbecher sollen kostenpflichtig werden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die kostenlose Bereitstellung von Einweg-Plastikbechern verbieten.Das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt gab bei einer Berichterstattung vor dem Präsidenten am Mittwoch bekannt, dass die Bereitstellung von Einweg-Bechern aus Kunststoff gegen Entgelt in ein Maßnahmenpaket zur Plastikreduzierung aufgenommen werde. Der Entwurf hierfür werde am 23. Dezember präsentiert.Klimaminister Kim Sung-hwan erklärte, dass Läden die freie Preisfestlegung für Einweg-Plastikbecher überlassen werde. Das Ressort wolle jedoch unter Berücksichtigung der Herstellungskosten eine Untergrenze festlegen, damit der Preis wenigstens 100 bis 200 Won beträgt.Das Klimaministerium wird außerdem die Nutzung von Einweg-Pappbechern schrittweise verbieten. Große Läden sollen diese Maßnahme zuerst umsetzen.Strohhalme sollen darüber hinaus nur angeboten werden, wenn Kunden ausdrücklich danach fragen.