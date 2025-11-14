Start privater koreanischer Weltraumrakete verschoben

Photo : YONHAP News

Der erste kommerzielle Start einer privaten Weltraumrakete aus Südkorea ist verschoben worden.Das Raumfahrtunternehmen Innospace gab am Mittwoch die Entscheidung bekannt, den Starttermin für seine Rakete Hanbit-Nano um zwei Tage auf 15.45 Uhr am Freitag (Ortszeit) zu verschieben.Bei der abschließenden Inspektion sei eine Anomalie in der Kühleinheit des Oxidationsmittelzufuhrsystems der ersten Stufe festgestellt worden, hieß es zur Begründung.Innospace wollte Hanbit-Nano ursprünglich am Mittwoch, 15.45 Uhr Ortszeit (3.45 Uhr am Donnerstag koreanischer Zeit) vom Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien abheben lassen.Das Zeitfenster für den Start der Trägerrakete endet am 22. Dezember.