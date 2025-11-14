Politik Korea erstellt internationale Richtlinien zur Beurteilung von Drogenabhängigkeit

Das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) hat die weltersten internationalen Richtlinien im Bereich der Beurteilung der Betäubungsmittelabhängigkeit erstellt.



Das sei durch eine gemeinsame Forschung mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) erfolgt, teilte die Behörde am Donnerstag mit.



Die UN-Richtlinien enthalten Standards zur wissenschaftlichen Bewertung für die Einstufung neuer Drogen als Drogen und deren Verwaltung. Die koreanische Version und die englische wurden in über 90 Ländern weltweit gleichzeitig verteilt.



Das MFDS hatte im September 2023 mit dem UNODC eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine Grundlage für die internationale Kooperation zu schaffen. Auf Grundlage seiner bestehenden Richtlinien zur Beurteilung der Abhängigkeit arbeitete das Ministerium seitdem gemeinsam mit dem UNODC und dem Korea Institute of Science and Technology (KIST) an internationalen Leitlinien.



Darin ist aufgeführt, welche Arten von Tierversuchen und Ausrüstung für die Beurteilung der Abhängigkeit von Opioiden erforderlich sind. Sie umfassen auch Testmethoden, Methoden zur Ergebnisanalyse sowie Überlegungen bei der Bewertung.



Oh Yu-kyoung, Ministerin für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, sagte, die Erstellung internationaler Richtlinien werde ein Wendepunkt sein, damit Korea selbst die Führung bei der Festlegung internationaler Standards übernehme.