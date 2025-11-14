Nordkorea verurteilt Japans mögliche Abkehr von nicht-nuklearen Prinzipien

Photo : Getty Images Bank

Nordkorea hat Japans offenbar geplante Überprüfung seiner seit Jahrzehnten geltenden drei nicht-nuklearen Prinzipien verurteilt.Die drei nicht-nuklearen Prinzipien lauten, dass Japan keine Nuklearwaffen herstellen, besitzen und einführen soll. Die Prinzipien wurden im Jahr 1967 vom damaligen Premierminister Eisaku Sato verkündet. Laut Berichten will Premierministerin Sanae Takaichi im Hinblick auf die erweiterte Abschreckung der USA das Prinzip der Nichteinführung ändern.Diesbezüglich schrieb die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ am Donnerstag, die Wiederaufrüstung Japans sei eine bösartige Herausforderung für den Frieden.Dies erinnere an Japans Vergangenheit, in der es seine eigene Bevölkerung mittels einer Gehirnwäsche in einen Angriffskrieg zur Errichtung der „Großostasiatischen Wohlstandssphäre“ getrieben habe. 80 Jahre nach der Niederlage sollte Japan die Lektion lernen, dass jede Herausforderung des universellen Strebens der Menschheit nach Frieden ein rücksichtsloser Akt sei, der nur seinen eigenen Untergang beschleunigen werde, so die Zeitung.