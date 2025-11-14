Regierung wird ab Februar Nvidia-Grafikprozessoren verteilen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird ab Februar die von Nvidia gelieferten fortschrittlichen Grafikprozessoren verteilen.Dies wurde auf einer Sitzung der für Wissenschaft und Technologie zuständigen Minister am Donnerstag beschlossen.Demnach sollen rund 10.000 im laufenden Jahr beschaffte Grafikprozessoren ab Februar kleinen und mittleren Unternehmen, Startups sowie der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden.Hierfür wird die Regierung bis zum 28. Januar Anträge auf KI-Entwicklungsaufgaben aus Industrie, Wissenschaft und Forschung entgegennehmen. Pro Projekt werden im Falle des H200 bis zu 256 Grafikprozessoren und im Falle des B200 bis zu 128 Einheiten bereitgestellt.Institutionen aus Wissenschaft und Forschung werden die Grafikprozessoren unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Unternehmen sollen dagegen fünf bis zehn Prozent des Marktpreises selbst bezahlen.Nvidia will die südkoreanische Regierung bis 2030 mit 52.000 Grafikprozessoren beliefern.