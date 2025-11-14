Zum Menü Zum Inhalt

Börsenschluss zum Jahreswechsel – Börse startet am 2. Januar ins neue Jahr

Write: 2025-12-18 12:58:16Update: 2025-12-18 14:31:07

Photo : YONHAP News

Der erste Börsentag im neuen Jahr in Korea ist der 2. Januar. 

Der Börsenbetreiber Korea Exchange gab am Donnerstag bekannt, dass der reguläre Aktienhandel am 2. Januar um 10 Uhr, eine Stunde später als üblich, öffnen werde. Der reguläre Derivatemarkt werde um 9.45 Uhr öffnen. 

Der letzte Handelstag beider Märkte in diesem Jahr ist der 30. Dezember. Der 31. Dezember wurde zu einem Börsenfeiertag bestimmt. 

Der Nachthandel mit Derivaten am 30. Dezember, der um 18 Uhr beginnen soll, wird hingegen wie üblich stattfinden. 

Nextrade (NXT), ein alternativer Aktienhandelsplatz, wird ebenfalls am 31. Dezember geschlossen bleiben. Am NXT kann ab dem 2. Januar wieder gehandelt werden.
