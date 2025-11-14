Regierung richtet zum ersten Jahrestag von Flugzeugunglück Gedenkveranstaltungen aus

Photo : YONHAP News

Zum ersten Jahrestag des Flugzeugunglücks am 29. Dezember wird die Regierung gemeinsam mit der Vereinigung von Hinterbliebenen Gedenkzeremonien veranstalten.Das gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Donnerstag bekannt.Am 20. Dezember wird um 14 Uhr am Glockenpavillon Bonsingak in der Stadtmitte von Seoul eine nationale Gedenkversammlung für die Öffentlichkeit eröffnet. Am 27. Dezember ist eine Gedenkveranstaltung in Gwangju geplant.Vom 22. bis 29. Dezember wird ein digitaler Gedenkaltar an den Flughäfen Gimpo und Incheon sowie an den Bahnhöfen Seoul, Yongsan und Gwangju Songjeong eingerichtet sein, damit jede Person der Opfer gedenken kann.Am 29. Dezember wird auf dem Flughafen Muan im Südwesten des Landes, dem Unglücksort, die offizielle Gedenkveranstaltung zum ersten Jahrestag stattfinden. Dazu werden über 1.200 Personen erwartet, darunter Vertreter von Regierung und Parlament, Opferfamilien, damals eingesetztes Personal sowie weitere Bürger.Am 29. Dezember 2024 verunglückte eine Passagiermaschine von Jeju Air bei der Landung auf dem Flughafen Muan. Von den 181 Menschen an Bord überlebten nur zwei das Unglück.