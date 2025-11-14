Industrieministerium will Bericht über Handelsschranken im Ausland erstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird einen Bericht in Anspielung auf den US-Bericht „National Trade Estimate“ verfassen.Der Bericht soll in der ersten Hälfte nächsten Jahres erscheinen. Ziel ist es, auf Handelsschranken in anderen Ländern zu reagieren und für eine Fortsetzung des Exportaufschwungs zu sorgen.Das Amt des Handelsbeauftragten der USA veröffentlicht jedes Jahr den Bericht National Trade Estimate, in dem das Handelsumfeld und wichtige tarifäre und nichttarifäre Maßnahmen von über 60 Handelspartnern bewertet werden.Das Handels- und Industrieministerium gab am Donnerstag bekannt, vom 19. Dezember bis 13. Februar Beschwerden von Unternehmen entgegenzunehmen. Das Ressort wolle Handelshemmnisse ermitteln, mit denen einheimische Unternehmen im Ausland konfrontiert seien.Das Ressort wird in 17 Bereichen, darunter Zölle, Einfuhrbestimmungen, Umwelt und Arbeit, Daten über Handelsschranken und Schwierigkeiten von Unternehmen sammeln. Dies betrifft 25 wichtige Handelspartner, darunter die USA, China, Japan und die Europäische Union.