Kultur

Schon über 15.000 Besucher von Ausstellung zur Lee Kun-hee-Kunstsammlung in Washington

Write: 2025-12-18 16:16:46Update: 2025-12-18 17:07:08

Photo : YONHAP News

Eine Ausstellung der Kunstsammlung des verstorbenen Vorsitzenden von Samsung, Lee Kun-hee, in Washington hat nur nach einem Monat mehr als 15.000 Besucher angelockt. 

Das Koreanische Nationalmuseum gab am Donnerstag bekannt, dass die Wanderausstellung „Korean Treasures: Collected, Cherished, Shared“ bislang von 15.667 Menschen besucht worden sei. Dabei würden von Lee gespendete Kunstwerke gezeigt. 

Die am 15. November eröffnete Ausstellung ist die erste Ausstellung der dem Staat gespendeten Sammlung von Lee im Ausland. Es handelt sich darüber hinaus um die größte Ausstellung der koreanischen Kunst in Nordamerika seit über 40 Jahren.

Die Ausstellung in Washington geht am 1. Februar 2026 zu Ende. Sie wird anschließend in Chicago (7. März bis 5. Juli 2026) und in London (10. September 2026 bis 10. Januar 2027) zu sehen sein.
