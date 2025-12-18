Kospi verliert deutlich

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag deutlich verloren.Der Kospi verlor 1,53 Prozent und schloss bei einem Stand von 3.994,5 Zählern.Sorgen über die Rentabilität des Sektors der Künstlichen Intelligenz (KI) würden fortbestehen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Probleme rund um Rechenzentrumsprojekte von Oracle hätten Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von KI verstärkt, der Rückgang des Kospi sei aber durch die Gewinnüberraschung von Micron begrenzt worden", sagte Lee Kyoung-min, Analyst bei Daishin Securities, gegenüber Yonhap.