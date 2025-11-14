Nationaler Sicherheitsberater spricht von Fortschritten bei Gesprächen mit USA

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich auf die schnelle Umsetzung von Folgemaßnahmen zu ihrem jüngsten Gipfeltreffen geeinigt.Das berichtete Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Donnerstag (Ortszeit) zum Abschluss seines zweitägigen Besuchsprogramms in Washington.Wi sprach gegenüber koreanischen Medien von guten Gesprächen, bei denen es Fortschritte gegeben habe.Zweck seines Besuchs waren Beratungen über eine zügige Umsetzung von Maßnahmen, die im Gemeinsamen Informationsblatt zum letzten Spitzentreffen genannt werden.Hierfür sprach er mit US-Außenminister Marco Rubio und mit Energieminister Chris Wright.Das Gemeinsame Informationsblatt sieht auch Unterstützung der USA für die Urananreicherung für die zivile Nutzung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe durch Südkorea vor. Es enthält außerdem die US-Genehmigung für den Bau von Atom-U-Booten durch Südkorea.