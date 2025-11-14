Geplanter China-Besuch Trumps: Vereinigungsminister sieht Chance für Annäherung an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hofft auf Impulse für eine Annäherung an Nordkorea, wenn US-Präsident Donald Trump im April China besucht.Es könne ein entscheidender Moment für eventuelle Gespräche mit Nordkorea werden. Würde diese Chance verpasst, könnte es schwierig werden, eine neue Gelegenheit herbeizuführen, sagte der Minister am Donnerstag.Südkorea und China sollten die Rolle eines „Vermittlers und Förderers“ übernehmen. Anfang nächsten Jahres gebe es ein Gipfeltreffen beider Länder. Es biete sich damit eine historische und einmalige Gelegenheit.Auch Japan und Russland müssten mobilisiert werden, um eine Rolle zu spielen.Der für Anfang nächsten Jahres vorgesehene neunte Parteikongress in Nordkorea werde aufmerksam verfolgt. Es seien proaktive und großzügige Maßnahmen Südkoreas erforderlich, damit Nordkorea in der Verfassung oder Parteisatzung nicht festschreibe, dass beide Koreas miteinander verfeindete Staaten seien, sagte der Minister weiter.