Gimhae-Flughafen überschreitet erstmals Marke von zehn Millionen internationalen Passagieren

Photo : YONHAP News

Der Flughafen Gimhae hat am Freitag erstmals die Marke von zehn Millionen internationalen Passagieren übertroffen.Das teilte die Stadt Busan mit.Seit der Eröffnung des Flughafens im Jahr 1976 wurden noch nie so viele internationale Passagiere in einem Jahr gezählt. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2018 lag bei 9,87 Millionen internationalen Passagieren. Gimhae wurde damit außerdem der erste Regionalflughafen in Südkorea, der die Zehn-Millionen-Schwelle übertreffen konnte.Wöchentlich werden 1.546 Flüge zu 42 verschiedenen Städten und zurück abgewickelt. Ende 2018 waren es 1.306 Flüge zu 41 Städten. Das Angebot konnte damit im Vergleich zu damals um 18 Prozent ausgebaut werden.Nach Angaben der Stadt Busan seien die Zahlen ein Beleg dafür, dass bei den Passagierflügen wieder das Niveau vor der Covid-19-Pandemie erreicht worden sei.