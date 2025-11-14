Südkorea will Verhandlungen mit USA über Kernbrennstoffe für Atom-U-Boote binnen zwei Jahren abschließen

Südkorea will die Verhandlungen mit den USA über Kernbrennstoffe für Atom-U-Boote innerhalb von zwei Jahren abschließen.
Das gab das Verteidigungsministerium bei der Berichterstattung gegenüber dem Staatspräsidenten am Donnerstag in Seoul bekannt.
Beim letzten bilateralen Gipfel hatten die USA dem Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea zugestimmt.
Südkorea muss voraussichtlich ein separates Abkommen mit den USA unterzeichnen, um sich angereichertes Uran für den Antrieb von Atom-U-Booten zu sichern. Denn das bestehende Nuklearabkommen beider Länder regelt lediglich die Nutzung für friedliche Zwecke.
Das Verteidigungsministerium nannte das Gipfeltreffen einen Wendepunkt für ein Atom-U-Boot-Projekt. Noch im kommenden Jahr wolle es einen Rahmenplan für koreanische Atom-U-Boote vorstellen.
Darüber hinaus sollen Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit Sicherheitsbestimmungen und -maßnahmen ausgearbeitet werden. Dies ist erforderlich, weil Südkorea erstmals einen Kernreaktor in einem U-Boot einsetzen wird.