Südkorea will Verhandlungen mit USA über Kernbrennstoffe für Atom-U-Boote binnen zwei Jahren abschließen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Verhandlungen mit den USA über Kernbrennstoffe für Atom-U-Boote innerhalb von zwei Jahren abschließen.Das gab das Verteidigungsministerium bei der Berichterstattung gegenüber dem Staatspräsidenten am Donnerstag in Seoul bekannt.Beim letzten bilateralen Gipfel hatten die USA dem Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea zugestimmt.Südkorea muss voraussichtlich ein separates Abkommen mit den USA unterzeichnen, um sich angereichertes Uran für den Antrieb von Atom-U-Booten zu sichern. Denn das bestehende Nuklearabkommen beider Länder regelt lediglich die Nutzung für friedliche Zwecke.Das Verteidigungsministerium nannte das Gipfeltreffen einen Wendepunkt für ein Atom-U-Boot-Projekt. Noch im kommenden Jahr wolle es einen Rahmenplan für koreanische Atom-U-Boote vorstellen.Darüber hinaus sollen Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit Sicherheitsbestimmungen und -maßnahmen ausgearbeitet werden. Dies ist erforderlich, weil Südkorea erstmals einen Kernreaktor in einem U-Boot einsetzen wird.