Handel zwischen Nordkorea und China auf Sechsjahreshoch

Photo : YONHAP News

Der Handel zwischen Nordkorea und China ist im vergangenen Monat auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen.Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium „NK News“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Daten der chinesischen Zollbehörde General Administration of Customs (GACC). Demnach belief sich das Handelsvolumen im November auf 281 Millionen Dollar.Damit wurde der höchste Stand seit Oktober 2019 erreicht. Damals hatte das Handelsvolumen bei 287 Millionen Dollar gelegen.Vom November-Volumen entfielen 37,1 Millionen Dollar auf Exporte Nordkoreas nach China. Umgekehrt importierte Nordkorea Waren im Wert von 244 Millionen Dollar aus China.Nach Angaben der Zollbehörde in Peking lieferte China in den vergangenen Monaten unter anderem medizinische Geräte sowie landwirtschaftliche Maschinen nach Nordkorea.Auffällig ist zudem, dass auch Fahrzeuge nach Nordkorea geliefert wurden. Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (UN) untersagen solche Geschäfte.