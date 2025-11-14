Umfrage: Drei Viertel der Koreaner nutzen künstliche Intelligenz

Photo : YONHAP News

Drei von vier Verbrauchern in Südkorea haben bereits KI-Dienstleistungen genutzt.In einer Umfrage bei Mobiltelefonbesitzern antworteten 74 Prozent der Befragten, dass sie mindestens einmal KI-Dienstleistungen in Anspruch genommen hätten.Das bedeutet, dass drei von vier Koreanern, die Mobiltelefone nutzen, KI-Modelle verwenden.Die Nutzer haben zudem Erfahrung mit durchschnittlich 2,2 KI-Dienstleistungen.In Bezug auf die Nutzungshäufigkeit antworteten 26 Prozent, damit der größte Anteil, dass sie drei bis vier Mal in der Woche KI-Dienste nutzten. Dahinter folgten „wöchentlich ein- bis zweimal“ und „fast täglich“ jeweils mit 23 Prozent.