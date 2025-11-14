Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wissenschaft

Umfrage: Drei Viertel der Koreaner nutzen künstliche Intelligenz

Write: 2025-12-19 10:43:48Update: 2025-12-19 13:23:18

Umfrage: Drei Viertel der Koreaner nutzen künstliche Intelligenz

Photo : YONHAP News

Drei von vier Verbrauchern in Südkorea haben bereits KI-Dienstleistungen genutzt. 

In einer Umfrage bei Mobiltelefonbesitzern antworteten 74 Prozent der Befragten, dass sie mindestens einmal KI-Dienstleistungen in Anspruch genommen hätten. 

Das bedeutet, dass drei von vier Koreanern, die Mobiltelefone nutzen, KI-Modelle verwenden. 

Die Nutzer haben zudem Erfahrung mit durchschnittlich 2,2 KI-Dienstleistungen. 

In Bezug auf die Nutzungshäufigkeit antworteten 26 Prozent, damit der größte Anteil, dass sie drei bis vier Mal in der Woche KI-Dienste nutzten. Dahinter folgten „wöchentlich ein- bis zweimal“ und „fast täglich“ jeweils mit 23 Prozent.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >