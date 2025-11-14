US-Gesetz für Blockierung von Budget für Truppenabbau in Korea in Kraft getreten

Photo : KBS News

Das neue US-Verteidigungsgesetz zur Begrenzung eines Truppenabbaus in Korea ist in Kraft getreten.Das Weiße Haus teilte am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Presse mit, dass Präsident Donald Trump den National Defense Authorization Act (NDAA) für das Fiskaljahr 2026 unterzeichnet habe.NDAA ist ein jährliches Gesetz zur Genehmigung der Haushaltsausgaben und der Politik des Verteidigungsministeriums. Das Gesetz muss vom Repräsentantenhaus und dem Senat verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden, um in Kraft treten zu können.Nach dem NDAA für das Fiskaljahr 2026 ist es untersagt, Budgetmittel für eine Reduzierung der US-Truppen in Südkorea unter die Marke von 28.500 Soldaten zu verwenden.Verboten ist auch der Einsatz von Budget für den Transfer der Befehlsgewalt im Kriegsfall an Südkorea, wenn damit vom bereits vereinbarten Plan für das Vorhaben abgewichen wird.