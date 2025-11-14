Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

US-Gesetz für Blockierung von Budget für Truppenabbau in Korea in Kraft getreten

Write: 2025-12-19 10:56:34Update: 2025-12-19 17:10:26

US-Gesetz für Blockierung von Budget für Truppenabbau in Korea in Kraft getreten

Photo : KBS News

Das neue US-Verteidigungsgesetz zur Begrenzung eines Truppenabbaus in Korea ist in Kraft getreten. 

Das Weiße Haus teilte am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Presse mit, dass Präsident Donald Trump den National Defense Authorization Act (NDAA) für das Fiskaljahr 2026 unterzeichnet habe. 

NDAA ist ein jährliches Gesetz zur Genehmigung der Haushaltsausgaben und der Politik des Verteidigungsministeriums. Das Gesetz muss vom Repräsentantenhaus und dem Senat verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden, um in Kraft treten zu können.

Nach dem NDAA für das Fiskaljahr 2026 ist es untersagt, Budgetmittel für eine Reduzierung der US-Truppen in Südkorea unter die Marke von 28.500 Soldaten zu verwenden. 

Verboten ist auch der Einsatz von Budget für den Transfer der Befehlsgewalt im Kriegsfall an Südkorea, wenn damit vom bereits vereinbarten Plan für das Vorhaben abgewichen wird.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >