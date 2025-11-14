Südkorea will Auswirkungen mexikanischer Zölle abfedern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Mexiko gebeten, die Auswirkungen geplanter Zollerhöhungen auf koreanische Unternehmen möglichst gering zu halten.Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums traf Handelsstaatssekretär Park Jung-sung am Freitag in Seoul mit dem mexikanischen Botschafter Carlos Peñafiel Soto zusammen. Dabei sprachen beide auch über die angekündigte Anhebung der Importzölle in Mexiko, die im Januar in Kraft treten soll.Park hob den Beitrag koreanischer Unternehmen zur mexikanischen Wirtschaft hervor, insbesondere durch Investitionen im Land. Er bat Mexiko, die neuen Zölle so auszugestalten, dass sie koreanische Firmen möglichst wenig belasten und weder künftige Investitionen noch den bilateralen Handel beeinträchtigen.Zugleich regte Park an, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen (FTA) zügig wieder aufzunehmen. Das könne ein verlässliches Umfeld für Handel und Investitionen schaffen und die Zusammenarbeit in Hightech-Branchen weiter stärken.