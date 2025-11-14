Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi schließt mit Gewinnen

Write: 2025-12-19 16:11:47Update: 2025-12-19 16:17:00

Kospi schließt mit Gewinnen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen.

Das Börsenbarometer rückte um 0,65 Prozent auf 4.020,55 Zähler vor.

Die Anleger hätten wieder Vertrauen in den Sektor der künstlichen Intelligenz (KI) gefasst. Dass der Anstieg der US-Inflationsdaten langsamer als erwartet gewesen sei, habe die Marktstimmung weiter beflügelt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Die US-Verbraucherpreisdaten hätten Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA geweckt, sagte Seo Sang-young, Analyst bei Mirae Asset Securities, gegenüber Yonhap.
