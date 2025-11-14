Offenbar Gespräche zwischen Südkorea und Russland über nordkoreanische Atomfrage

Photo : YONHAP News

Zwischen Südkorea und Russland hat es offenbar kürzlich Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm gegeben.Berichten zufolge habe ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums jüngst in Moskau Oleg Burmistrow, Sonderbotschafter für die nordkoreanische Nuklearfrage im russischen Außenministerium, und weitere Beamte getroffen.Die Gespräche sollen hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. Im September waren die Außenminister beider Länder am Rande der UN-Generalversammlung zu einem Gespräch zusammengekommen.Russland dementierte unterdessen Berichte über Gespräche mit Südkorea.Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, sagte am Sonntag (Ortszeit), die Gegner der Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea versuchten, einen Keil zwischen sie zu treiben und Misstrauen zu säen. Russland führe keine Konsultationen mit Südkorea.Sie betonte außerdem, Russlands Position zur Zusammenarbeit mit Nordkorea sei konsequent und prinzipienfest. Russland werde Nordkoreas Hilfe bei der Operation in der Ukraine nicht vergessen.