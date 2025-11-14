Nationaler Sicherheitsberater besucht Japan

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac reist nach Japan.Laut dem Präsidialamt reist Wi am Montag im Anschluss an Besuche in den USA und Kanada nach Tokio.Wie verlautete, werde er sich dort am Montag mit dem japanischen Außenminister Toshimitsu Motegi treffen. Beide würden Möglichkeiten zur Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit sowie der trilateralen Kooperation mit den USA erörtern.Seoul und Tokio arrangieren derzeit ein Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und Premierministerin Sanae Takaichi Mitte Januar in Japan. Daher wird auch mit Gesprächen über die Themen beim Gipfeltreffen gerechnet.Wi war am 16. Dezember nach Washington aufgebrochen, um über Folgemaßnahmen zum letzten koreanisch-US-amerikanischen Spitzentreffen zu sprechen. Er traf dort Außenminister Marco Rubio und Energieminister Chris Wright.