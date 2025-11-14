Badminton: An Se-young feiert elften Saisonsieg

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat mit dem Triumph beim abschließenden Turnier der Saison einen Meilenstein gesetzt.Bei den BWF World Tour Finals 2025 im chinesischen Hangzhou siegte sie im Finale im Dameneinzel am Sonntag mit 2:1 über die Chinesin Wang Zhiyi.Damit feierte An ihren elften Titelsieg in der Saison. Die 23-Jährige egalisierte außerdem den Rekord der meisten Titelgewinne in einer Saison im Badminton sowohl bei Männern als auch bei Frauen.Vor An war es lediglich dem japanischen Einzelspieler Kento Momota im Jahr 2019 gelungen, im Badminton elf Titel in einer Saison zu gewinnen.Bei den BWF World Tour Finals 2025 gewann die südkoreanische Paarung Lee So-hee / Baek Ha-na das zweite Mal in Folge den Titel im Damendoppel. Im Herrendoppel feierten die Südkoreaner Seo Seung-jae und Kim Won-ho ihren elften Saisonsieg.Südkorea gewann damit erstmals in drei Disziplinen bei den World Tour Finals.